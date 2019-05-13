شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي: «أولادي الاتنين أهلاوية ومقدرش أخليهم زملكاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافيًا تشجيعه للنادي الأهلي، مضيفًا: «والدي زملكاوي وإخواتي وأولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية».

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج «سيرة الحبايب» المذاع عبر فضائية «TeN»: «أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم».

وتابع: «أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية».