شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي: «أولادي الاتنين أهلاوية ومقدرش أخليهم زملكاوية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافيًا تشجيعه للنادي الأهلي، مضيفًا: «والدي زملكاوي وإخواتي وأولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية».
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج «سيرة الحبايب» المذاع عبر فضائية «TeN»: «أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم».
وتابع: «أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية».
كانت هذه تفاصيل خبر بشير التابعي: «أولادي الاتنين أهلاوية ومقدرش أخليهم زملكاوية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.