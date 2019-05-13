شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تعلن موعد إطلاق بيع تذاكر «WWE Super ShowDown» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن يوم الاحد الموافق 19 مايو سيكون موعد إطلاق بيع تذاكر عرض WWE Super ShowDown عبر منصة شارك. يذكر أن الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع WWE ستستضيف العرض يوم الجمعة الموافق 7 يونيو باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة.



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