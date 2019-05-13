شكرا لقرائتكم أزارو الحاضر الغائب فى مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بمثابة اللاعب الحاضر الغائب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتواصل أزارو، مع أحد أفراد الجهاز الفني لفريق نهضة بركان المغربي، لإمدادهم ببعض المعلومات عن فريق الزمالك قبل مباراة الفريفين في نهائي الكونفدرالية.

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وأكد أزارو لمسئولى نهضة بركان، أن أزمة حراسة المرمى لدى الزمالك فى نهائى الكونفدرالية هى الحدث الأبرز داخل القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بعد تأكد تولى الحارس الشاب عمر صلاح حراسة العرين الأبيض، عقب تعرض الحارس الثانى عماد السيد لاصابة في اليد أثناء مباراة الداخلية بالدوري وإيقاف الحارس الأساسى محمود جنش بعد طرده في مباراة إياب النجم الساحلي بنصف نهائي الكونفدرالية.

كما تحدث أزارو عن بعض الأمور الفنية لدى فريق الزمالك مع مسئولى نهضة بركان مؤكدا أن الأبيض يمتلك عناصر جيدة على الصعيد الهجومى لكنه يعانى من قلة تسجيل الأهداف وأن معظم لاعبيه غير معتادين على اللعب تحت ضغط جماهيرى لذلك سيكون التواجد المكثف لجماهير المغرب ضمن أكبر الصعوبات التى ستواجه الزمالك فى موقعة الذهاب.

وطلب أزارو من مسئولى نهضة بركان ضرورة حسم مواجهة الزمالك فى مباراة الذهاب بالمغرب لصعوبة التعويض فى لقاء العودة بالإسكندرية.