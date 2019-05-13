شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الاثنين 13-5-2019 عدم وجود إسعاف بالجزيرة يؤدى لوفاة عضو بالنادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الاثنين 13-5-2019

شهدت وفاة عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلى فى مستشفى المعلمين، بعد تعرضه لأزمة قلبية فى حمام السباحة، أمس قبل أذان المغرب، بمقر النادى فى الجزيرة ، ليتكرر سيناريو سقوط ضحايا فى عدم وجود سيارة أسعاف، حيث تعرض لأزمة قلبية ، وحاول الموجودين الاستعانة بسيارة أسعاف لكنهم فوجئوا بعدم وجودها فتم نقله بسيارة "الجولف كار" لمستشفى المعلمين المجاورة للنادى ولكنه توفى فيها.

اخبار الأهلي اليوم الاثنين 13-5-2019

تضمنت ردا على تساؤلات جماهير النادي الأهلي بشأن المفاوضات مع المهاجم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى، حيث أكد مصادر بالقلعة الحمراء أن جهاز الكرة بالنادى الأهلى لم يتخذ أى قرار حتى الان بشأن حسم انتقاله، ولكنه معروض على إدارة النادي ولم يتم حسم ضمه حتى هذه اللحظة.

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اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الاثنين 13-5-2019

يعانى صانع ألعاب الأهلى صالح جمعة من آلام شديدة فى الذراع، إثر سقوطه فى مشاركته مع فريقه أمام سموحة، ببطولة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، حيث سقط صالح على ذراعه فى الشوط الأول أثناء اللقاء، مما استدعى طبيب الفريق خالد محمود إلى إعطائه حقن مسكنة لإصراره على استكمال المباراة، ومازال يعانى من آلام فى الذراع مما يلزم إعطاؤه حقن أخرى مسكنة للتغلب على الآلام قبل مباراة إنبى المرتقبة.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الاثنين 13-5-2019

انتظم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى فى مران الفريق، استعدادا لمواجهة إنبى الخميس المقبل فى الدورى العام، حيث اعتذر ناصر عن المران الأخير للغائبين عن مباراة سموحة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على أن يعود للمشاركة اليوم مع الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.