شكرا لقرائتكم ببرنامج تأهيل وتحفيز .. الزمالك يجهز بوطيب لمواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس،لتجهيز المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الأخير بالمغرب.

وواصل بوطيب خوض برنامجه التأهيلي بالكره، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل التعافي من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة.

وكان عمر السعيد قد تولى قيادة هجوم الزمالك فى الفترة الماضية، حيث شارك فى مباراتى النجم الساحلى بنصف نهائى الكونفدرالية، بالإضافة إلى مشاركته فى مباراة وادى دجلة بالدورى وإحرازه هدفًا، ومشاركته أمام الداخلية فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.