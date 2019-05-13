شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019 عمر صلاح مستعد ميروحش الامتحان علشان نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019 تضمنت صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس، بسبب مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، بعد إصابة عماد السيد، حارس الفريق بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مباراة الداخلية، ويغيب محمود جنش، حارس الأبيض، بعد إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلى التونسى، ليصبح عمر صلاح، الحارس الثالث للفريق هو الحارس الوحيد فى مواجهة نهضة بركان المقبلة. تضمنت صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس، بسبب مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، بعد إصابة عماد السيد، حارس الفريق بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مباراة الداخلية، ويغيب محمود جنش، حارس الأبيض، بعد إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلى التونسى، ليصبح عمر صلاح، الحارس الثالث للفريق هو الحارس الوحيد فى مواجهة نهضة بركان المقبلة.

اخبار الزمالك اليوم اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019 شملت تصريحا لمصدر بالزمالك أكد أن عمر صلاح حارس الفريق الأبيض يرتبط بامتحان جامعى بعد غد الأربعاء، وأشار الحارس للمقربين منه أنه ليس لديه مانع فى التضحية بأى أمر من أجل الوصول للجاهزية الفنية الكاملة من أجل حراسة عرين الأبيض فى المباراة الأفريقية المقبلة، وأنه يطمح فى أن يكون له دورًا مع زملاءه من أجل تحقيق أول لقب للقلعة البيضاء بالكونفدرالية، ولن يعطل الامتحان حارس الزمالك الوحيد عن رحلة المغرب، حيث سيتوجه الفريق الأبيض يوم الخميس القادم أى بعد امتحانه بـ24 ساعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب النهائى الأفريقى.

اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019

شهدت أنباء عن حضور مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم 26 مايو الجارى باستاد برج العرب، حيث ينوى الحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالكاف برفع الإيقاف عنه وقبول التظلم، الذى تقدم به والاكتفاء بالغرامة المالية الموقعة عليه من قبل .

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اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019

تتضمن أخباراً عن عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لجلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل السفر نهاية الأسبوع الجارى للمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية، لتأكيد ثقته بهم على تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقى، حيث يعدهم بمكافأت خاصة لهم والتى ستكون مضاعفة فى حالة التتويج باللقب الأفريقى، بالإضافة إلى التأكيد على غلق كل ما يخص الملفات الخاصة ببطولة الدورى الممتاز، والتركيز فقط على عبور فريق نهضة بركان المغربى والتتويج بالكونفدرالية الأفريقية.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019

شهدت صدمة لجماهير الزمالك عند علمهم بغياب عماد السيد حارس الزمالك، عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، بعدما أجرى جراحة في يده إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع الداخلية أمس بالجولة 32 بالدوري الممتاز، حيث أصيب بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الاثنين 13-5-2019

يخضع المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، إلى اختبار طبى قبل مران الفريق المسائى، لتحديد موقفه من المشاركة فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل بالمغرب، حيث ستغادر بعثة الفريق إلى المغرب الخميس القادم، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية .