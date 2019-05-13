شكرا لقرائتكم "نزلة برد" تستبعد ثنائي الزمالك من تدريبات ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع كلا من محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، والمغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، لراحة سلبية من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، بقرار من المدير الفني للفريق جروس.

وجاء قرار جروس بسبب معاناة ثنائي الزمالك من نزلة برد، لاسيما وأن جنش سيكون مستبعد من مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف بعد طرده أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

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