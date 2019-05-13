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جدة - عمرو شويل الأهلي يفاوض مدرب النجم الساحلي روجيه لومير دخلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى مفاوضات جادة مع الفرنسي روجيه لومير المدير الفنى لنادي النجم الساحلي لتولى قيادة المارد الحمر خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر حاليًا. دخلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى مفاوضات جادة مع الفرنسي روجيه لومير المدير الفنى لنادي النجم الساحلي لتولى قيادة المارد الحمر خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر حاليًا. وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن النادي الأهلي يبذل مساعى شديدة لإسناد مهمة تدريب الفريق الى المدرب الحالي للنجم الساحلي Advertisements وتسعى إدارة نادي النجم الساحلي الى تحصين مدربه الحالي روجيه لومير من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتسعى إدارة النادي الأهلي الى ايجاد بديل للمدرب مارتن لاسارتى خاصة فى ظل عدم قناعة القلعة الحمراء بقدرات المدرب المكسيكى للفريق خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية.

صحيفة المغرب

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