شكرا لقرائتكم جلسة فى التتش بين لاسارتي واللاعبين الكبار.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسة خاصة عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع كبار اللاعبين علي هامش المران الجماعي اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وطالب لاسارتي اللاعبين الكبار وهم حسام عاشور وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي، بضرورة تحفيز زملائهم في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق مقبل على ٤ مباريات قوية ببطولة الدوري ويحتاج للفوز فيها لحصد اللقب للموسم الرابع على التوالي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة أول أمس بهدف نظيف.

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فيما خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام سموحة تدريبات استشفائية على هامش المران، وأدى لاعبو الفريق الأحمر تدريباتهم الاستشفائية بالجري حول الملعب، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيمانزيوم..

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.