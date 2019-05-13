شكرا لقرائتكم علاء عبدالعال يتلقى عرضا أمريكيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق الداخلية، عرضا لحضور إحدى الدورات التدريبية بأمريكا، والتي سيخوضها خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم استقالته أمس من تدريب فريق الداخلية عقب مباراة الفريق أمام الزمالك.
من جانبه أكد علاء عبدالعال لـ"الخليج 365" أن سبب تقديم استقالته من تدريب الداخلية عقب مباراة الزمالك بالدوري الممتاز، هو عدم رغبته في ممارسة التدريب بالدوري الممتاز "ب"، موضحا أنه لا نية له على الاطلاق في خوض تدريب إحدى فرق دوري الدرجة الثانية .
وكشف عبد العال عن حقيقة العروض المقدمة له مؤكدا أنه لم يتلقى عرضا حتى الآن لتدريب نادي آخر بعد الداخلية، قائلا: "مازلت انتظر العروض" .
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