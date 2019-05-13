شكرا لقرائتكم الونش بـ "واقى الوجة" في تدريبات الزمالك استعدادا لنهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بـ"واقٍ على وجهه" يشارك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وقام الجهاز الطبي للفريق بتوفير "واقى الوجه" للونش بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى اللقاء السابق أمام وادي دجلة بالدورى، الذى إنتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

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وقام الجهاز الطبى للزمالك حينها بوضع لصق على أنف اللاعب لحمايته وأدى الونش تدريبات جرى خفيف حول الملعب أعقبها تدريبات منفردة بالكرة، قبل أن يشارك فى المران الجماعة اليوم بـ"الواقى".