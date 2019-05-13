شكرا لقرائتكم فتح الله يرحل عن النجوم بعد الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد محمود فتح الله مدافع النجوم، للرحيل عن صفوف فريقه فى نهاية الموسم الجارى، بعد التأكد من هبوط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى، بعد حصد 25 نقطة من 32 مباراة خاضها بالدورى الممتاز حتى الآن.

وتلقى فتح الله عروض عديدة الشفوية من بعض أندية الدورى الممتاز، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا إن اللاعب قرر تأجيل حسم تلك العروض بشكل رسمى، وطلب الحصول على مهلة لحين دراسة كافة العروض التى تلقاها للوقوف على أفضلها، ومن ثم تحديد وجهته المقبلة.