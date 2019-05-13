شكرا لقرائتكم دعم وتحفيز من الجهاز الفني للأوليمبي لعمر صلاح قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شوقى غريب وقيادة الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمي ، على دعم عمر صلاح حارس مرمى الزمالك ، قبل تولى حراسة عرين الفارس الأبيض فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وذلك من خلال عدة اتصالات هاتفية اجرها غريب باللاعب ومعه أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى

ويحرس عمر صلاح صحاب الـ 21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نص ف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.

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وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن عمر صلاح جاهز فنيًا وبدنيًا لحراسة عرين فريقه فى نهائى الكونفدرالية، خاصة وإنه شارك مع المنتخب الأوليمبى أمام هولندا فى مارس الماضى ورغم امتلاك الطواحين للاعبين جيدين يشاركون من الأندية الكبرى بالدوريات الأوروبية إلا أنه ظهر بشكل جيد.

وأوضح جهاز المنتخب الأوليمبى، أن هدفهم تجهيز جميع اللاعبين حتى يصبحوا نواة جيدة للمنتخب الأول، وإن كانوا لا يشاركون بصفة أساسية مع فرقهم مثلما حدث مع عمر صلاح.