شكرا لقرائتكم عماد السيد يغادر المستشفى غدا بعد جراحه فى إصبع يده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر عماد السيد حارس الزمالك، المستشفى غداً الثلاثاء، بعد الجراحة التى أجرها فى أحد مستشفيات المعادى فى أحد أصابع يده عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقان فى الجولة 32 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتعرض عماد السيد لكسر فى أصبع اليد أدى إلى تغييره فى لقاء الداخلية فى المباراة التى شهدت تألقه وتصديه لركلة جزاء ساهمت فى منح فريقه الثلاث نقاط ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح الحارس الصاعد بدلا منه.

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