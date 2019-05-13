شكرا لقرائتكم مفاجأة.. عماد السيد في بعثة الزمالك للكونفدرالية رغم كسر إصبعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مطلع بنادى الزمالك، مفاجأة جديدة قبل مواجهة نصف نهائي الكونفدرالية، وهي أن عماد السيد حارس الفريق سيكون ضمن البعثة البيضاء التى ستتوجه يوم الخميس المقبل إلى المغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد القادم، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

تأتي مشاركة السيد في البعثة، في الوقت الذي لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد عماد السيد بمسامير أو شرائح- حسبما قال المصدر- ، حيث كشف الأطباء خلال إجراء العملية الجراحية لمحمد أسامة طبيب الفريق الأبيض إن الأمر لا يستدعى تركيب مسامير أو شريحة وإنه سيتم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين وحرص طبيب الزمالك على مرافقة حارس الأبيض طوال اليوم فى المستشفى سواء قبل الجراحة أو بعدها.

واستفسر حارس الزمالك من طبيب الفريق عن إمكانية تجهيزه لأن يكون بديلاً للحارس الصاعد عمر صلاح فى المباراة القادمة وطلب منه طبيب الأبيض إن يحصل على راحة غدا على أن يتواجد فى مقر النادى بعد غد الأربعاء لتحديد برنامج تأهيله على أن يكون ضمن البعثة البيضاء التى ستغادر القاهرة متجهة إلى المغرب يوم الخميس المقبل بناءً على طلبه.