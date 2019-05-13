شكرا لقرائتكم الزمالك يفكر في الخطة "B" بعد إصابة عماد السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ نادى الزمالك لخطة بديله بعد اصابة حارس المرمى الأساسي في الفريق عماد السيد بكسر في إصبعه خلال مواجهة الفريق الاخيرة أمام الداخلية في اطار منافسات الدوري المصري من ناحية، وتعرض حارس الفريق الاساسي محمود جنش للايقاف بعد حصوله على الانذار الثاني و طرده في مباراة النجم الساحلي من ناحية اخرى.

ولم يعد أمام الجهاز الفنى لفريق الزمالك خيارا سوى الحارس الشاب عمر صلاح الذي يعد هو الحارس الوحيد الجاهز لخوض لقاء نهضة بركان يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ويفكر جهاز الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، في إيجاد حارس بديل خوفا من تعرض "صلاح" للإصابة ، حيث سيتم تجهيز الثنائى المدافع محمود علاء والمهاجم عمر السعيد ليكون أحدهما بديلا لحراسة المرمى.

وتولى عمر السعيد حراسة مرمى فريق الزمالك، فى الدقائق الأخيرة لمباراة النجم الساحلي التونسي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية بعد طرد جنش.

و يخوض الزمالك ذهاب نهائي الكونفدرالية امام فريق نهضة بركان المغربي يوم 19 من الشهر الجاري بالمغرب ، على أن تكون مباراة العودة في 26 من نفس الشهر بالقاهرة .