شكرا لقرائتكم ليكيب: الريال يغلق صفقة هازارد والإعلان بعد نهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن عن صفقة ضم اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي عقب نهائي بطولة الدوري الأوروبي التي سيخوضها النادي اللندني أمام جاره أرسنال في 29 مايو الجاري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتفاق بين اللاعب الدولي البلجيكي والنادي الإسباني تم بنجاح قبل بضعة أسابيع، موضحة أيضا أن ريال مدريد رصد 100 مليون يورو للتعاقد مع هازارد، الذي ينتهي تعاقده مع تشيلسي في 2020.

ويعد هازارد أحد أبرز اللاعبين الذين ترشحوا لارتداء قميص ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بطولة كأس العالم 2018 التي كان لاعب الوسط البلجيكي أبرز نجومها، ويذكر أن هازارد ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن اللعب لصالح ريال مدريد هو أحد أحلامه.

وفي حال نجح ريال مدريد في ضم هازارد فسيكون النجم البلجيكي هو ثاني صفقات النادي المدريدي هذا الصيف بعد المدافع البرازيلي ايدر ميليتاو، في إطار مشروع التجديد الذي يقوده المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.