لينارد يقود تورونتو وماكولم بورتلاند لنهائي المنطقتين

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بلغ تورونتو رابتورز نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفضل سلة قاتلة لنجمه كاوهي لينارد في سلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الفاصلة بين الفريقين، بينما أكمل بورتلاند ترايل بلايزرز عقد نهائي الغربية على حساب دنفر ناغتس بفضل سي جاي ماكولم.

وفي مباراتي الدور نصف النهائي لكل من المنطقتين، واللتين أقيمتا الأحد، منح لينارد فريقه تورونتو التأهل الى نهائي الشرقية بتسجيله سلة الفوز 92-90 عند صافرة نهاية المباراة السابعة الفاصلة ضد ضيفه فيلادلفيا، ليلاقي ميلووكي باكس الذي كان قد حسم تأهله سابقا على حساب بوسطن سلتيكس.

وفي المنطقة الغربية، انتزع بورتلاند ترايل بلايزرز بطاقة النهائي، بفوزه في المباراة السابعة الفاصلة على ضيفه دنفر ناغتس 100-96، ليلاقي بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز الذي كان قد تأهل على حساب هيوستن روكتس.

على ملعب تورونتو، قاد لينارد فريقه الى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، وذلك بتسجيله 41 نقطة أبرزها سلة حسم بها اللقاء بطريقة صعبة عند صافرة النهاية. وسدد لينارد من داخل القوس وسط ضغط دفاعي من فيلادلفيا، لترتد كرته على حلقة السلة أربع مرات قبل أن تخترق شبكتها، مطلقة احتفالات جنونية للاعبي تورونتو على أرض الملعب، وصيحات صاخبة لمشجعيه في المدرجات.

وأتت هذه السلة بعدما كان جيمي باتلر قد منح فيلادلفيا التعادل بنتيجة 90-90 قبل أربع ثوانٍ فقط على النهاية.

وعلق لينارد على محاولته الناجحة بالقول "لقد رميت الكرة بكل ما أوتيت من قوة (...) ارتدت (عن الحلقة) وانتهى بها المطاف بالدخول".

وأنهى لينارد المباراة كأفضل مسجل مع 41 نقطة وثماني متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله الكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا 17 نقطة، مع العدد ذاته من المتابعات والتمريرات الحاسمة لزميله.

واعتمد تورونتو بشكل كبير هذا الموسم على لينارد (27 عاما) الذي انضم الى صفوفه في العام 2018 قادما من سان أنتونيو سبيرز، خصوصا في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، حيث يحقق ما معدله 31,8 نقطة و8,5 متابعات و3,6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وكان لينارد قريبا من منح فريقه التقدم بثلاث نقاط قبل عشر ثوان من النهاية، لكنه أضاع رمية حرة، قبل أن يتمكن باتلر من معادلة النتيجة.

وأوضح لينارد "خاب أملي من إضاعة الرمية الحرة (...) لذا كنت أريد فعلا أن أسجل المحاولة الأخيرة. أردت أن أقدم كل شيء على أرض الملعب لأكون فخورا بنفسي حتى في حال خسرنا المباراة".

في المقابل، كان الأفضل في صفوف فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد، أحد أفضل اللاعبين في دوري هذا الموسم، مع 21 نقطة و11 متابعة وأربع تمريرات، بينما سجل جاي جاي ريديك 17 نقطة وباتلر 16 نقطة.

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وبدا التأثر واضحا على إمبييد أثناء مغادرته الملعب، بعدما فشل في قيادة فريقه الى نهائي المنطقة الذي بلغه للمرة الأخيرة في موسم 2000-2001 (تأهل يومها نهائي الدوري وخسر أمام لوس أنجليس ليكرز).

وقال اللاعب الكاميروني "الأمر مؤلم، لاسيما الخسارة بسلة كهذه".

واعتبر مدرب سفنتي سيكسرز بريت براون أن الخسارة القاسية في مباراة الأحد، ستنعكس إيجابا على لاعبيه وتدفعهم لتقديم المزيد في الموسم المقبل. وأوضح "هذا سيحفزهم ليكونوا أقوى مما هم عليه".

- ماكولم يسقِط دنفر -

وفي المنطقة الغربية، اكتمل أيضا عقد الدور النهائي ببلوغ بورتلاند هذه المرحلة للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، وذلك بفضل لاعبه سي جاي ماكولم الذي سجل 37 نقطة وأضاف تسع متابعات، ليقود فريقه الى تحقيق الفوز على ملعب دنفر في المباراة السابعة الفاصلة بين الفريقين.

وانتزع بورتلاند في الربع الأخير من المباراة، الفوز بعدما تمكن دنفر، أحد أفضل الفرق هذا الموسم وثالث ترتيب المنطقة في الدوري المنتظم، من تحقيق فارق وصل خلال الربع الثاني الى 17 نقطة.

وتقدم بورتلاند للمرة الأولى قبل 12 ثانية من نهاية الربع الثالث، بسلة ناجحة لماكولم منحت فريقه الأفضلية بنتيجة 71-70، علما بأن فريقه خسر في هذا الربع أيضا زميله رودني هود بسبب إصابة في الركبة.

وقال ماكولم "أعتقد أن الأهم بالنسبة إلينا كان قدرتنا على خوض المباراة على قاعدة كل استحواذ على حدة".

وكان ماكولم أفضل مسجل لفريقه، بفارق كبير عن زميله داميان ليلارد الذي سجل 13 نقطة وأضاف 10 متابعات. في المقابل، كان الصربي نيكولا يوكيتش الأفضل في دنفر مع 29 نقطة و13 متابعة، بينما أضاف زميله الكندي جمال موراي 17 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات.

وسيشكل نهائي الغربية بين غولدن ستايت، بطل الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، وبورتلاند، سابقة لكونه سيضع للمرة الأولى في هذه المرحلة، شقيقين في مواجهة بعضهما البعض: ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين نجم ووريرز، وشقيقه سيث مع ترايل بلايزرز.

وينطلق الدور النهائي للمنطقة الغربية الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، قبل يوم من انطلاق نهائي الشرقية.