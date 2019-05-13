شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. علاء عبد العال يتلقى عرضًا أمريكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، عرضًا للتواجد في أمريكا خلال الفترة المقبلة بعد تقديم استقالته أمس عقب مباراة الفريق أمام الزمالك.

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