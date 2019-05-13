شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" توقيع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره فى مباراته أمام الزمالك التى أقيمت فى قبل نهائى الكونفدرالية. يذكر أن الزمالك هزم النجم الساحلى فى برج العرب بهدف نظيف سجله محمود كهربا، قبل أن يتعادل معه سلبيا فى سوسة. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية يومىّ 19 و26 مايو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.