شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تٌبعد جنش وأحداد عن تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، والمغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، راحة سلبية من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة.
وجاء قرار جروس بسبب معاناة ثنائي الزمالك من نزلة برد، لاسيما وأن جنش سيكون مستبعد من مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف بعد طرده أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.
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