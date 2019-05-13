المنتخب الأولمبى يستدعى لاعب باريس جيرمان لمعسكر أوزباكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، على استدعاء عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان للمعسكر المقبل للفراعنة والذى تتخلله مباراتان وديتان أمام أوزباكستان.

عمر ياسين فى باريس سان جيرمان Advertisements وقرر شوقى غريب السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها وديا يومى 9 و11 يونيو المقبل، ويترأس البعثة كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

عمر ياسين لاعب باريس سان جيرمان ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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