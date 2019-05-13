شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضى 13/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 13/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد الحكم المساعد هشام الدسوقى من إدارة مباريات الدورى الممتاز خلال المباريات المقبلة، بسبب خطأه فى مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى أمس.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد الحكم المساعد هشام الدسوقى من إدارة مباريات الدورى الممتاز خلال المباريات المقبلة، بسبب خطأه فى مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى أمس.

يبدأ الجهاز الفنى للأهلى اليوم مشاهدة ملخص لمباريات فريق إنبى قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، ويجتمع الجهاز الفنى مساء اليوم لبدء التحضير لمواجهة إنبى ومشاهدة ملخص مباريات الفريق للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

جروس يجهز بدائل عمر صلاح بعد "ورطة" حراسة المرمى فى نهائى الكونفدرالية استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تدريب لاعب أو اثنين من لاعبى الفريق الأبيض على مركز حراسة المرمى، استعدادا لموقعة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، وذلك بعدما أصبح عمر صلاح، الحارس الثالث بالأبيض، هو الحارس الوحيد فى المباراة المقبلة. وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على منح اجازة للمهاجم الناميبى " بنسون شيلونجو " لمدة 4 أيام وذلك بناءًا على طلبه لظروف أسرية.

شوبير: صدور حكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية "كذبة كبيرة"

رد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت أمس حول صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم ببطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة والتى أسفرت عن فوزه ودينا الرفاعى بعضوية الجبلاية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المراقبين لمباراتى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وأخطر بهما إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.

غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، على أن يعود أبو ريدة يوم الجمعة المقبل.

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شهد اليوم الاثنين 13/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي نرصد لكم في السطور التالية اخبار لا تفوتك اليوم..

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" توقيع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره فى مباراته أمام الزمالك التى أقيمت فى قبل نهائى الكونفدرالية.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد الحكم المساعد هشام الدسوقى من إدارة مباريات الدورى الممتاز خلال المباريات المقبلة، بسبب خطأه فى مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى أمس.

يبدأ الجهاز الفنى للأهلى اليوم مشاهدة ملخص لمباريات فريق إنبى قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، ويجتمع الجهاز الفنى مساء اليوم لبدء التحضير لمواجهة إنبى ومشاهدة ملخص مباريات الفريق للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

جروس يجهز بدائل عمر صلاح بعد "ورطة" حراسة المرمى فى نهائى الكونفدرالية استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تدريب لاعب أو اثنين من لاعبى الفريق الأبيض على مركز حراسة المرمى، استعدادا لموقعة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، وذلك بعدما أصبح عمر صلاح، الحارس الثالث بالأبيض، هو الحارس الوحيد فى المباراة المقبلة.

شوبير: صدور حكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية "كذبة كبيرة"

رد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت أمس حول صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم ببطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة والتى أسفرت عن فوزه ودينا الرفاعى بعضوية الجبلاية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المراقبين لمباراتى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وأخطر بهما إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.

غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، على أن يعود أبو ريدة يوم الجمعة المقبل.

وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على منح اجازة للمهاجم الناميبى " بنسون شيلونجو " لمدة 4 أيام وذلك بناءًا على طلبه لظروف أسرية.