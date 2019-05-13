شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس ملخص مباريات إنبى وبرنامج بدني لتجهيز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفنى للأهلى اليوم مشاهدة ملخص لمباريات فريق إنبى قبل المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، ويجتمع الجهاز الفنى مساء اليوم لبدء التحضير لمواجهة إنبى ومشاهدة ملخص مباريات الفريق للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

كما قام أليخاندرو مخطط أحمال الفريق بتجهيز برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركوا فى مباراة سموحة الأخيره، وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبى، ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى التشكيل الأساسى أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء اليوم الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستأنف الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب مباراة سموحة، التى فاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله الأنجولى جيرالدو.