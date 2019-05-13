شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يشارك فى تدريبات الزمالك بـ"واقى الوجه" استعدادًا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة، بـ"واقٍ على وجهه" استعدادًا لمواجهة نهضى بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وقام الجهاز الطبي للفريق بتوفير "واقى الوجه" للونش بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى اللقاء السابق أمام وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

وقام الجهاز الطبى للزمالك حينها بوضع لصق على أنف اللاعب لحمايته وأدى الونش تدريبات جرى خفيف حول الملعب أعقبها تدريبات منفردة بالكرة، قبل أن يشارك فى المران الجماعة اليوم بـ"الواقى".