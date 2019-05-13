شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عماد السيد ضمن بعثة الزمالك أمام بركان.. والجراحة بدون مسامير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن مفاجأة، وهى أن عماد السيد حارس الفريق سيكون ضمن البعثة البيضاء التى ستتوجه يوم الخميس المقبل إلى المغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وتابع المصدر ذاته أنه لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد عماد السيد بمسامير أو شرائح، حيث كشف الأطباء خلال إجراء العملية الجراحية لمحمد أسامة طبيب الفريق الأبيض أن الأمر لا يستدعى تركيب مسامير أو شريحة، وأنه سيتم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين، وحرص طبيب الزمالك على مرافقة حارس الأبيض طوال اليوم فى المستشفى سواء قبل الجراحة أو بعدها.

واستفسر حارس الزمالك من طبيب الفريق عن إمكانية تجهيزه لأن يكون بديلاً للحارس الصاعد عمر صلاح فى المباراة القادمة، وطلب منه طبيب الأبيض أن يحصل على راحة غدا على أن يتواجد فى مقر النادى بعد غد الأربعاء لتحديد برنامج تأهيله، على أن يكون ضمن البعثة البيضاء التى ستغادر القاهرة متجهة إلى المغرب يوم الخميس المقبل بناءً على طلبه.