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إنبى يستعيد عمر بسام قبل مواجهة الأهلى بعد التعافى من كدمة الساق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى عمر بسام مهاجم إنبى من الكدمة التى لحقت به مؤخرا فى الساق حيث يقوم الجهاز الفنى للفريق فى الوقت الحالى لتجهيزه من أجل التواجد مع الفريق فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز التى ستكون ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات البطولة.

وحرص الجهاز الفنى لإنبى على الحديث مع اللاعبين على أهمية التركيز الكامل فى مواجهة الأهلى ومواصلة النتائج الجيدة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الجونة وبتروجت والاتحاد السكندرى فى الدورى.

ويحتل إنبى حالياً المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 31 مباراة نجح خلالهم فى تحقيق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والخسارة فى 11 لقاء.

 

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