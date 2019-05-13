شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 13/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة إنبى يوم الخميس المقبل فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يقرر عودة الجزار والتعاقد مع مدافع جديد فى الصيف

استقر مسئولو الأهلى على إعادة محمود الجزار مدافع الفريق المعار للجونة، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم دفاعات الفريق بخدماته بعد تألقه بقميص الجونة منذ انتقاله اليه هذا الموسم.

لاسارتي يجتمع مع معاونيه للتحضير لمباراة الأهلى وإنبى

يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم ، الإثنين، قبل انطلاق المران المسائي للتحضير فنيا لمباراة انبي المقرر لها الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما يجتمع لاسارتي مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة إنبي القادمة وكذلك الحديث كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سموحة التي أقيمت أمس الأول وحسمها الأهلي بهدف نظيف وذلك تحضيرا لمباراة انبي.

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أحمد حمودى لـ سوبر كورة: أنا بحالات.. ولو لم أكن لاعبا لكنت "بيزنس مان"

هو واحد من الموهوبين فى كرة القدم المصرية، تألق على شواطئ الإسكندرية وبالتحديد فى نادى سموحة، قبل أن يخوض تجربة احتراف ناجحة فى نادى بازل السويسرى، انتقل بعدها للزمالك ثم للباطن السعودى، واستقر به الحال داخل النادى الأهلى.

أحمد حمودى نجم الأهلى والكرة المصرية، يتحدث لأول مرة عن الجانب الاجتماعى فى حياته، ليكشف العديد من الكواليس والأسرار المثيرة.

الأهلى يكشف تفاصيل المفاوضات مع كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضة البركان المغربى، معروض على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات فى ملف انضمامه حتى هذه اللحظة.

وقال المصدر إنه رغم الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم التوجولى، إلا أن اكتمال قائمة الأجانب داخل صفوف الأهلى أمر يعيق الدخول فى أى مفاوضات أخرى مع لاعبين أجانب، خاصة أن الجهاز الفنى أبدى تمسكه بالرباعى المتواجد حالياً على معلول ووليد أزارو وجيرالدو وأجاى.