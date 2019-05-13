شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعبك.. أحمد حمودى: عشت ليلة سودا فى سويسرا بسبب هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل أحمد حمودى نجم الأهلى والكرة المصرية، ضيفا فى الحلقة التاسعة لبرنامج "الكورة فى ملعبك"، الليلة ليتحدث لأول مرة عن الجانب الاجتماعى فى حياته، ليكشف العديد من الكواليس والأسرار المثيرة. Advertisements

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