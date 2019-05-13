شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يغادر المستشفى غداً بعد جراحة إصابة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر مغادرة عماد السيد حارس الزمالك، للمستشفى غداً الثلاثاء، بعد الجراحة التى أجرها فى أحد مستشفيات المعادى فى أحد أصابع يده عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقان فى الجولة 32 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتعرض عماد السيد لكسر فى أصبع اليد أدى إلى تغييره فى لقاء الداخلية فى المباراة التى شهدت تألقه وتصديه لركلة جزاء ساهمت فى منح فريقه الثلاث نقاط ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح الحارس الصاعد بدلا منه.

يذكر أن الزمالك يواجه أزمة فى حراسة مرماه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى اللقاء المقرر له الأحد القادم بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية حيث يغيب محمود جنش للإيقاف عن الفريق الأبيض فيما ستبعد الإصابة عماد السيد والذى طلب تجهيزه حتى يكون بديلا لعمر صلاح وطلب منه الجهاز الطبى الانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل للحصول على راحة بعد تثبيت الكسر بواسطة "سلك" عن طريق الليزر ويحتاج إلى أسبوعين من أجل فك ذلك السلك.