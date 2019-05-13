سوبر كورة.. "كاف" ينصف نهضة بركان على الصفاقسى قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنصف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فريق نهضة بركان المغربى على الصفاقسى التونسى، وذلك قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.. Advertisements

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