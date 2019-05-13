سوبر كورة.. أزارو الحاضر الغائب فى مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بمثابة اللاعب الحاضر الغائب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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