هدف لا ينسى.. عمرو بركات يقود الأهلى للفوز على نصر حسين داى بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمرو بركات، لاعب الأهلى المعار لصفوف فريق سموحة، فى دخول قائمة الأهداف +90، بعد تسجيل هدف فى الوقت بدل الضائع فى مرمى نصر حسين داى الجزائرى بالبطولة العربية. وكان الأهلى قد فشل فى الصعود إلى نهائى البطولة العربية 2017 بعد الخسارة من الفيصلى الأردنى فى الدور نصف النهائى للبطولة.

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