شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقود عبد الظاهر السقا فريق المنصورة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عبد الظاهر السقا، كابتن منتخب مصر السابق أبرز المحترفين المصريين فى تاريخها الكروى، بقوة من تولى القيادة الفنية من ناديه القديم المنصورة، بعد الاجتماع الذى عقده مع المهندس حاتم المير رئيس النادى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك تمهيدا لتولى تدريب الفريق الذى ينافس بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وشهدت الجلسة التى استمرت أكثر من ساعتين قيام عبد الظاهر السقا بعرض خطة شاملة لهيكلة قطاع الكرة بالنادى سواء فى الفريق الأول أو قطاع الناشئين، بالشكل الذى يضمن عودة نادى المنصورة كأحد كبار الكرة المصرية مثلما كان فى الماضى.

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كما تطرق الاجتماع لمناقشة دخول نادى المنصورة لعهد الاستثمار الرياضى بالشكل الذى يخدم مصالح النادى خلال الفترة المقبلة وتحقيق أكبر عائد مالى للنادى بالشكل الذى يضمن تحقيق طموحات جماهير المنصورة، التى تحلم برؤية فريقها بالدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يقوم مجلس المنصورة بعقد جلسة أخرى مع السقا الأربعاء المقبل من أجل الاتفاق على كل الشروط المادية والجهاز المعاون للسقا قبل توقيع عقود قيادة السقا للفريق الذى شهد نشأته فى عالم الساحرة المستديرة .

كما شهدت الأيام الماضية عددا من الضغوط الجماهيرية من جانب عدد كبير من جماهير المنصورة على السقا من أجل قبول قيادة الفريق، خاصة فى ظل اقتناع جماهير المنصورة بقدرات السقا الفنية والتى تؤهله لاستعادة امجاد نادى المنصورة خلال المرحلة المقبلة.