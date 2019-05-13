مفاجأة.. عماد السيد ضمن بعثة الزمالك أمام بركان.. والجراحة بدون مسامير

كتب عمرو جاب الله

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن مفاجأة، وهى أن عماد السيد حارس الفريق سيكون ضمن البعثة البيضاء التى ستتوجه يوم الخميس المقبل إلى المغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وتابع المصدر ذاته أنه لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد عماد السيد بمسامير أو شرائح، حيث كشف الأطباء خلال إجراء العملية الجراحية لمحمد أسامة طبيب الفريق الأبيض أن الأمر لا يستدعى تركيب مسامير أو شريحة، وأنه سيتم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين، وحرص طبيب...