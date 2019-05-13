مصدر بالإسماعيلي لمصراوي يتحدث أزمة بين حارس الفريق والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي، مساء اليوم الاثنين، عن وجود بوادر أزمة جديدة بين محمود رضا حارس الفريق والمعار من وادي دجلة ومسؤولو الدراويش بسبب عدم صرف مستحقاته المالية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن الأزمة الموجودة بين حارس الفريق وإدارة ناديه بسبب أن الإسماعيلي لم يصرف مستحقات اللاعب منذ أن انضم في يناير الماضي قادما من وادي دجلة.
وأشار إلى أن حصل على وعد سابق من إدارة نادي الإسماعيلي بحصوله على مستحقاته المتأخرة ولكن هذا لم يحدث.
وأوضح، أن الساعات المقبلة ربما تحسم مصير اللاعب وموقفه من تلك الأزمة الدائرة مع نادي الإسماعيلي.
يذكر أن إدارة نادي الإسماعيلي، كانت قد تعاقدت مع رضا على سبيل الإعارة قادما من فريق وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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