محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، أنه قد يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد القادم، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجراحة التي تمت له في إصبع اليد جاءت عن طريق الليزر، مما أدى لعدم الحاجة لاستخدام شريحة أم مسامير للتثبيت.
وقال حارس الزمالك: "الجراحة تمت عن طريق الليزر وليس باستخدام شريحة أو مسامير، سأقوم بوضع يدي في جبيرة لمدة ثلاثة أيام".
وأكمل: "سأقوم بفك الجبيرة بعد ثلاثة أيام على أن يتم ربط يدي ووضعها في جبيرة خفيفة بموضع الكسر، ولذلك بنسبة كبيرة قد أتواجد في مواجهة نهضة بركان".
واختتم: "بنسبة كبيرة سأظهر على مقاعد البدلاء في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وذلك في ظل عدم وجود شريحة أو مسامير في يدي".
الجدير بالذكر أن عماد السيد تعرض للإصابة بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد مساء أمس، الأحد، خلال مواجهة الزمالك مع الداخلية في الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد لمصراوي: هناك احتمالية لتواجدي في مباراة الزمالك بنهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.