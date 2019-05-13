عماد السيد لمصراوي: هناك احتمالية لتواجدي في مباراة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، أنه قد يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد القادم، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجراحة التي تمت له في إصبع اليد جاءت عن طريق الليزر، مما أدى لعدم الحاجة لاستخدام شريحة أم مسامير للتثبيت.

وقال حارس الزمالك: "الجراحة تمت عن طريق الليزر وليس باستخدام شريحة أو مسامير، سأقوم بوضع يدي في جبيرة لمدة ثلاثة أيام".

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وأكمل: "سأقوم بفك الجبيرة بعد ثلاثة أيام على أن يتم ربط يدي ووضعها في جبيرة خفيفة بموضع الكسر، ولذلك بنسبة كبيرة قد أتواجد في مواجهة نهضة بركان".

واختتم: "بنسبة كبيرة سأظهر على مقاعد البدلاء في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وذلك في ظل عدم وجود شريحة أو مسامير في يدي".

الجدير بالذكر أن عماد السيد تعرض للإصابة بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد مساء أمس، الأحد، خلال مواجهة الزمالك مع الداخلية في الدوري المصري.