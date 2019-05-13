كاف يعلن.. تأجيل انطلاق مشوار التأهل لأولمبياد 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تأجيل المباريات التأهيلية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ووفقًا لما ذكره موقع غانا ويب، فإن الاتحاد الغاني لكرة القدم تسلم خطابًا من الكاف يبلغه فيه بتأجيل مباراته أمام الجزائر في التصفيات المؤهلة للدورة.

ومن المقرر أن تقام المباريات المؤهلة للدورة في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأسبوعين الأول والثاني من يونيو.

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وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 عام خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو.

ويشارك في البطولة الأفريقية ثمانية منتخبات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، على أن يتأهل الثلاثة الأوائل إلى الأولمبياد.

الجدير بالذكر أن قرار التأجيل -وفقًا لما جاء في الخطاب وما نشره الموقع- جاء من أجل منح الفرصة للمنتخبات للاستعداد بشكل أفضل سواء لكأس أمم أفريقيا للكبار أو تحت 23 عام.