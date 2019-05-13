باليرمو يهبط للدرجة الثالثة بقرار إداري بعدما كان منافسًا على التأهل للكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين معاقبة باليرمو بالحصول على المركز الأخير في ترتيب دوري الدرجة الثانية بإيطاليا بسبب ارتكاب مخالفات في إدارة حساباته خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2018.

ويعني هذا القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية التابعة لاتحاد الكرة الإيطالي، إنزال باليرمو لدوري الدرجة الثالثة، بعدما كان متواجدا في المركز الثالث بترتيب دوري الدرجة الثانية، ويستعد للمشاركة في الأدوار الفاصلة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى.

وعاقبت المحكمة أيضا مديري النادي أنستاسيو موروسي وجيوفاني جيامارفا بالإيقاف لمدة خمسة أعوام وعامين على الترتيب، فيما برأت مالك النادي السابق ورئيس مجلس الإدارة ماوريتسيو زامباريني.

وذكرت المحكمة أن المخالفات المالية سمحت للنادي بالمشاركة في الدرجة الثانية لموسم 2017 / 2018.

Advertisements

واكد أليساندور ألبانيزي رئيس باليرمو في تصريحات لوكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء بأن ناديه سيتقدم باستئناف ضد تلك العقوبة.

وقال ألبانيزي "إنها عقوبة ثقيلة لا أستطيع فهمها".

وتم شراء النادي، المنتمي لجزيرة صقلية، من قبل مجموعة (آركوس نتوورك) الاستثمارية في مطلع مايو الحالي، بعد عامين من عدم الاستقرار المالي.

وشارك باليرمو في 29 نسخة بالدرجة الأولى، حيث حافظ على ظهوره في المسابقة خلال 11 موسما متتاليا منذ عام 2004، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين بالدرجة الثانية.