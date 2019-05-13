مدافع ليفربول يتحدث عن.. خبية الأمل.. وتحدي العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي عن خيبة الأمل التي شعر بها لاعبي الريدز بعد الوصول إلى النقطة 97 في الدوري دون الحصول على اللقب، لافتًا إلى أن مانشستر سيتي -المتوج بالبطولة- كان أفضل بعض الشيء.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال فان دايك: "أبارك لمانشستر سيتي، لقد استحقوا ذلك بنقطة واحدة، لقد كانت منافسة رائعة واستمتعت بكل شيء فيها".

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وأضاف اللاعب الأفضل في بريميرليج قائلًا: "علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي وأن نتذكر أن ما زال أمامنا بطولة أخرى في مدريد (يقصد دوري أبطال أوروبا)، ونأمل أن نتمكن من إنهاء الموسم على القمة هذا ما سنحاول القيام به".

وتابع: "الإحباط" هي الكلمة الصحيحة، أعتقد أننا جميعًا شعرنا بخيبة أمل قليلاً لأننا كنا قريبون جدًا، حصلنا على 97 نقطة ، لعبنا طوال الموسم ، يجب أن نكون فخورين بأنفسنا".

وواصل: "سنعمل بجد كل يوم لمواصلة التحدي، مانشستر سيتي كان أفضل قليلاً منا ، وهذه هي كرة القدم، هذا لا يعني أن الأمر انتهى، نأمل أن نتمكن من مواصلة التحدي العام المقبل وأن نقدم ما هو أفضل".