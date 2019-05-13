السد القطري يُعلن موعد رحيل فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن السد القطري، مساء اليوم الاثنين، موعد رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق. ونشر الحساب الرسمي للسد عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أن نهائي كأس الأمير المقرر له الخميس المقبل، سيكون أخر نهائي يخوضه الفريق تحت قيادة المدرب جوزفالدو فيريرا . ووجه النادي القطري الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع السد والتي استمرت لثلاث سنوات ونصف. المدرب السابق للزمالك، تولى تدريب السد القطري قبل ثلاث مواسم ونصف، لتكون مباراته يوم الخميس المقبل أمام الدحيل بنهائي كأس الأمير هي الأخيرة له مع الفريق القطري.

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