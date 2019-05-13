تشيلسي يعثر على بديل هازارد في برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط لضم لاعب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو المقبل، لسد الفراغ المحتمل في حال رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية ذائعة الصيت، أن ريال مدريد اتفق مع تشيلسي قبل أسابيع على انتقال هازارد إلى صفوف النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الريال، سيعلن عن إتمام هذه الصفقة، بعد المباراة النهائية للدوري الأوروبي، التي ستجمع الفريقين الإنجليزيين تشيلسي وأرسنال، في الـ 29 من الشهر الجاري، في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وتنتظر إدارة تشيلسي نتيجة الاستئناف الذي تقدمت به للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد قرار حرمانها من التعاقد مع لاعبين في فترتي الانتقالات المقبلتين.
يذكر أن فيليبي كوتينيو (26 عاما) انتقل إلى صفوف برشلونة قادما من ليفربول، في يناير 2018، في ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، لكن البرازيلي لا يحظى بثقة الجماهير في برشلونة منذ قدومه، لذا ارتبط اسمه بالعودة إلى البريميرليغ مرة أخرى.
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