كوتينيو علي رادار تشيلسي لتعويض هازارد

يرغب نادي برشلونة في رحيل لاعبه البرازيل فيليبي كوتينيو في ظل تراجع مستواه وعدم تقديمه الأداء المنتظر منه. أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن تشيلسي وضع كوتينيو ضم قائمة اهتمامات الفريق وذلك ليكون بديلا للبجليكي ايدين هازارد، الذي بات قريبًا من الرحيل بشكل كبير عن البلوز. وانضم كوتينيو إلى صفوف البرسا خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، بصفقة تقدر بـ140 مليون يورو، قادمًا من صفوف ليفربول.

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