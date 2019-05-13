فيفا يهنئ لوكاكو بعيد ميلاده

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي و فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاده.

ونشر حساب "فيفا" تغريدة على موقع

التواصل الاجتماعي "تويتر" مفادها، "عيد ميلاد سعيد للهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكاو، 26 سنة اليوم، الفائزبالميدالية البرونزية مع المنتخب في كأس العالم 2018 وحذاء أديدس البرونزي برصيدأهداف أربعة أهداف.

وقاد لوكاكو البالغ من العمر 26 ربيعًا منتخب بلجيكا لنصف نهائي كأس العالم 2018 وخسر أمام منتخب فرنسا بهدف نظيف،