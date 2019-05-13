بالفيديو..إنتر ميلان يتقدم على كييفو فيرونا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين انتر ميلان و كيفو فيرونا، بتقدم نيراتزوري بهدف دون رد، في

المواجهة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب "سانسيرو" ضمن منافسات الأسبوع الـ36من الدوري الإيطالي

سجل هدف الشوط الأول ماتيو بوليتانو في الدقيقةة 39 بعد تسديدة قوية خارج الديار.