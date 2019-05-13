بالفيديو..إنتر ميلان يتقدم على كييفو فيرونا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين انتر ميلان و كيفو فيرونا، بتقدم نيراتزوري بهدف دون رد، فيالمواجهة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب "سان
سيرو" ضمن منافسات الأسبوع الـ36من الدوري الإيطالي.
سجل هدف الشوط الأول ماتيو بوليتانو في الدقيقةة 39 بعد تسديدة قوية خارج الديار.
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