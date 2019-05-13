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بولتون يعلن إفلاسه والاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة عليه

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أعلن نادي بولتون واندررز الذي يلعب في الدوري الانجليزي "تشامبيون شيب"، إفلاسه بشكل رسمي، بعدما فشل في تسديد الديون المالية الكبيرة التي

عليه.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خصم 12 نقطة من بولتون في الموسم المقبل

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بعدما فشل تسديد الالتزامات المالية المتأخرة على النادي.

ويعد بولتون من الفرق العريقة التي  تأسست عام 1874، كما توج بكأس انجلترا أربع مرات وكأس الدرع الخيري الإنجليزي مرة واحدة. 

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