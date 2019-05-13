الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الأساسيين مرانا خفيفا عصر اليوم الاثنين، على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ، ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الداخلية يوم الجمعة

المقبلة بالجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري

وشهد المران تدريبات للجري الخفيف حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات خططية تشمل

اللعب من لمسة واحدة بجانب كيفية التحرك فى المساحات الخالية.

وقام الجهاز الفنى بمنح تعليمات خاصة لمجموعة من اللاعبين على هامش المران.

وحرص الجهاز الطبى على الاطمئنان على اللاعب عبد الرحمن مجدى الذى اكتفى بالجرى الخفيف حول الملعب.