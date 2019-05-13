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تعرف علي مواجهات المصارعة الحرة المقامة بالسعودية

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اعلنت الهيئة العامة للرياضه عن اقامة مهرجان سوبر شو دوان للمصارعه الحرة الذي من المقرر ان يتم في استاد مدينة الملك عبد الله في جدة يوم

7 يونيو المقبل. 

 

وتقام العديد من المباريات القويه خلال العرض المقام في ، وتشهد المواجهات التالية:

 

المواجهة الأول بين عضو قاعة المشاهير بيل جولدبيرج و اندرتيكر

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المواجهة الثانية تربيل ايتش وراندي اورتن

المواجهة الثالث مباراة الرويال رامبل

المواجهة الرابعة سيث رولينز و كوفى كينجستون

المواجهة الخامسة بين رومان رينز و برون سترومان

المواجهة السادسة مواجهة بين بروك ليسنر و اجي ستايلز

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