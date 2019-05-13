تعرف علي مواجهات المصارعة الحرة المقامة بالسعودية

اعلنت الهيئة العامة للرياضه عن اقامة مهرجان سوبر شو دوان للمصارعه الحرة الذي من المقرر ان يتم في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم7 يونيو المقبل.
وتقام العديد من المباريات القويه خلال العرض المقام في السعودية ، وتشهد المواجهات التالية:
المواجهة الأول بين عضو قاعة المشاهير بيل جولدبيرج و اندرتيكر
المواجهة الثانية تربيل ايتش وراندي اورتن
المواجهة الثالث مباراة الرويال رامبل
المواجهة الرابعة سيث رولينز و كوفى كينجستون
المواجهة الخامسة بين رومان رينز و برون سترومان
المواجهة السادسة مواجهة بين بروك ليسنر و اجي ستايلز
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