صبري المنياوي يعقد اجتماعا مع كريم بامبو

عقد صبرى المنياوى مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الإسماعيلى اجتماعًا مع كريم بامبو جناح وهداف الفريق على هامش مران الأساسيين مساء اليوم الاثنين.

وحرص جهاز الفني للإسماعيلي على التواصل بشكل

مستمر مع اللاعبين من أجل حثهم على التألق لاستعادة مسيرة الانتصارات مجددًا.

ومن المقرر أن يتم تجهيز البدلاء والناشئين بودية مساء اليوم

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أمام المصرى البورسعيدي.

ويستعد الدراويش لمواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس فى ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 38 نقطة بجدول الدوري المصري.

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