شاهد.. محمد النني يعلق على بلوغ أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي

علق محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على وصول فريقه لنهائي بطولة الدوري الأوروبي. وتأهل أرسنال إلى نهائي البطولة عقب فوزه على فالنسيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3. على فالنسيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3. وغرد النني على حسابه بموقع تويتر ، " الوصول لنهائي الدوري Advertisements الأوروبي ختام جيد للموسم " وأضاف " مباراة واحدة تفصلنا عن الدوري الأوروبي، نحن منتظرون النهائي". الجدير بالذكر أن أرسنال يواجه مواطنه تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي وذلك يوم 59 مايو الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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